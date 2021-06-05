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هل تتذكرون «فتى الزرقاء»؟.. شاهدوا كيف أصبح بعد تركيب أطراف صناعية

فتى الزرقاء
فتى الزرقاء
Native
السبت، 05-06-2021 09:08 م
ظهر الشاب الأردني صالح حمدان “فتى الزرقاء”، الذي تعرض لجريمة مروعة في أكتوبر 2020، وقد قُطّعت يداه وفقئت عينه اليمنى، وهي الجريمة التي هزت العالم.

ونشر صالح عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يقوم بممارسة الرياضة وحمل أغراضه بذراعيه الاصطناعيتين، كما يظهر في أوضاع حياتية متنوعة ويعرض لمتابعيه كيف يقوم بغسل أسنانه باستخدام الفرشاة وكيف يتناول طعامه ويتحكم بالهاتف، مؤكداً تحسن صحته على كل المستويات.

وأكد “فتى الزرقاء”، أنه يستطيع فعل ما يشاء من خلال الأطراف الاصطناعية حيث وصفها بأنها تشابه الأيدي الطبيعية بنسبة 70%، مشيراً إلى أنه خضع لجلسات تدريب على استخدام الأطراف ليتمكن من ممارسة حياته بشكل أفضل، كما أنه استطاع التدريب على 6 حركات من خلال الأطراف الاصطناعية حتى الآن.

 

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