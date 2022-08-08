سيدة الأقصر.. زوجت عشيقها لابنتها لتضمن استمرار علاقتها الجنسية معه

الإثنين، 08-08-2022
12:44 م
خططت الزوجة الأقصر
ية
لقتل زوجها ليخل لها الجو مع عشيق
ها بل وتزويج ابنتها منه ليجمع بينهما.
سيدة أربعينية
دفعها
حبها للرذيلة أن تفكر في حيلة شيطانية لإنقاذ علاقتها مع عشيق
ها، حيث ضحت الأم
بابنتها التي لم تبلغ الـ 16 عاما وقررت أن تزوجها لعشيق
ها حتى تتمكن من العيش معه
في بيت واحد والجمع مع ابنتها دون علمها.
انغمست
الزوجة الخبيثة بجسدها في بحور الرذيلة وراحت تقييم العلاقة الجنسية مع شاب يصغرها
بأكثر من خمسة عشر عام، وما أن شعرت بأن علاقتها المحرمة على وشك أن تنكشف وضعت
مخططها الشيطاني بأن يحضر عشيق
ها لخطبة ابنتها التي لم تكمل بعد عام السابع عشر،
وبذلك يخلو لها الجو مع عشيق
ها ويجمع بينها وبين ابنتها.
مخطط زوجة الأقصر
قاتلة زوجها بمساعدة عشيق
ها في الأقصر
تضمن تفاصيل مثيرة، فهي أم لثلاثة أبناء
أكبرهم إبنتها 17 عاما، ثم ولدان أحدهما 15 عاما والآخر 12 عام، أقامت علاقة غير
شرعية مع شاب عاطل واستمرت في علاقتها حتى أغوت عشيق
ها وخططت معه لقتل زوجها
والخلاص منه حتى يخلو لهما الجو سويا لممارسة علاقتهما الجنسية وسهراتهم الحمراء، حسب صدى البلد.
عاشت زوجة الأقصر
حياة
اعتيادية مع زوجها حتى استطاع الشيطان أن يغرقها في الرذيلة مع كثرة المشاكل
الزوجية بينها وبين زوجها المجني عليه وكانت حينها قد تعرفت على شاب يصغرها بقرابة
عشرين عام، ونشبت بينها وبينه علاقة غير شرعية.
راحت الزوجة المتهمة
تقيم ليالي وسهرات حمراء مع عشيق
ها وتمارس معه العلاقة الجنسية وما أن كثرت
المشاكل والتشاجر بينها وبين زوجها حتى خططت واتفقت مع عشيق
ها على حيلة شيطانية
تستطيع بيها أن تمارس معه علاقتها الغير شرعية لا سيما التخلص من زوجها إلى الأبد.
وضعت زوجة المجني عليه
الخمسيني خطة شيطانية، واتفقت مع عشيق
ها على قدومه إلي المنزل والتقدم لخطبة
إبنتها الوحيدة ذات السبعة عشر عام، وما أن تتم الخطبة حتى يتخلص العشيق
من حماه
ويخلو لها الجو معه لتمارس علاقتها الغير شرعية ويجمع بينها وبين ابنتها بمجرد
زواجه من الأخيرة.
نفذ العشيق
مخطط زوجة
المجني عليه، وجهزت الزوجة الخائنة لمخطط قتل زوجها، واستدعت عشيق
ها إلى مسرح
الجريمة حيث كان المجني عليه جالسا وقام المتهم بإزهاق روحه والإجهاز عليه مستخدما
آلة حادة وفر هاربا في الأراضي الزراعية ظنا منه أنه لن يراه أحد.
دقائق قليلة مرت
واستمعت الأبنة إلى أصوات نباح الكلاب في موقع تواجد والدها وذهبت إلى مكان صوت
نباح الكلاب، وفي هذه اللحظة لمحت شخصا ملثما يجري في الأراضي الزراعية ووالدها
مطروح على سرير من الخوص، وحينما استدعت أشقائها للاطمئنان عليه كانت المفاجأة أنه
جثة هامدة غارقا في دمائه.
عقب ذلك تلقت الأجهزة
الأمنية بمديرية أمن الأقصر
بلاغا أفاد وصول المجني عليه م أ خمسيني، حارس حوش مواشي،
إلي مستشفى الأقصر
الدولي جثة هامدة وغارقا في دمائه، وبالانتقال والفحص تبين أن
المجني عليه توفي متأثرا بجرح قطعي في الرقبة وطعنة نافذة في الصدر.
على الفور شكلت
الأجهزة الأمنية في الأقصر
فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتبين من التحريات أن
المجني عليه متزوج من سيدة أربعينية
ودبت بينهما خلافات وأنها على علاقة غير شرعية
مع شاب يدعى م ح عشريني، وعقب تقنين الإجراءات تبين أنها وعشيق
ها وراء ارتكاب
الجريمة.
وبإعداد الأكمنة
اللازمة تم ضبط المتهم، وتبين أن المجني عليه كان جالسا على سرير من الخوص بالقرب
من الأراضي الزراعية، وأستطاع المتهم أن يذهب إليه ويجهز عليه مستخدما آلة حادة
وأصابه بجرح ذبحي وطعنة نافذة في الصدر أودت بحياته.
وباشرت النيابة
التحقيقات في القضية، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن الزوجة على علاقة غير
شرعية مع المتهم واتفقت معه على أن يتقدم لخطبة ابنتها الكبيرة ومن ثم يقتل زوجها
كي يخلو له الحال، حتى يتم زواجه من ابنتها والجمع بينهما في وقت واحد دون علم
ابنتها.
وعقب إنتهاء التحقيقات
التي كشفت أن المتهمة استدعت عشيق
ها لقتل زوجها أثناء تواجده في الزراعات قررت
النيابة حينها إحالة الزوجة وعشيق
ها إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي قررت إعدام
الزوجة وعشيق
ها بتهمة قتل زوجها.