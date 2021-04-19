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تقل 10 درجات.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا

درجات الحرارة
درجات الحرارة
 
الإثنين، 19-04-2021 10:19 م الطيب حسين
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لطقس يوم غد الثلاثاء,

وذكرت أن جبهة باردة تظهر في البلاد حيث بدأت الآن على غرب البلاد.

 وقالت في بيان لها إن ذلك يؤدي لشعور سكان مدن السلوم ومطروح، بتحسن في الأحوال الجوية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضحت أنه بداية من غدٍ الثلاثاء تنكسر الموجة شديدة الحرارة بقيم تتراوح من 10 إلى 12 درجة في درجات الحرارة العظمى على شمال البلاد حتى القاهرة، على أن يظل الصعيد شديد الحرارة.

وقالت إن الرياح الشمالية الغربية ترثر على المدن الساحلية، حيث تشهد تحسنًا في الشعور بدرجة الحرارة على أن تصل تأثيرها ليلًا إلى القاهرة.
 

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