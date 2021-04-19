ارتفاع شديد.. الأرصاد تحذر من الطقس: العظمى 42

الإثنين، 19-04-2021
03:52 م
محمد فضل
عرضت القناة الأولى، تقريرا عن، حالة الطقس اليوم الاثنين، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة
على الأنحاء كافة وأن يكون الطقس شديد الحرارة، وأن يكون معتدلا ليلا، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد قد تصل إلى العاصفة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة ستكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد، وستكون درجات الحرارة
كالآتي:
القاهرة العظمى 41 والصغرى 22.
الإسكندرية العظمى 38 الصغرى 18.
مرسى مطروح العظمى 34 والصغرى 17.
سيوة العظمى 37 والصغرى 22.
بورسعيد العظمى 34 والصغرى 21.
دمياط العظمى 40 والصغرى 23.
الإسماعيلية العظمى 42 والصغرى 22.
السويس العظمى 40 والصغرى 23.
العريش 41 والصغرى 22.
طابا العظمى 37 والصغرى 24.
سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 24.
شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 25.
الغردقة العظمى 38 والصغرى 25.
الفيوم العظمى 41 والصغرى 23.
بني سويف العظمى 41 والصغرى 24.
المنيا العظمى 41 والصغرى 24.
أسيوط العظمى 41 والصغرى 25.
سوهاج العظمى 42 والصغرى 27.
قنا العظمى 42 والصغرى 28.
الأقصر العظمى 42 والصغرى 29.
أسوان العظمى 42 والصغرى 30.