الأربعاء 20 يوليه 2022
توقيت مصر 00:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مطالبات أمريكية بفصل الموظف الذي اقترح على «بايدن» مصافحة «بن سلمان» بالقبضة

من طارق إلى حنان.. قصة أول فنانة مصرية متحولة جنسيًا: وفاة غامضة وأهلها رفضوا دفنها

نجل حميد الشاعري يفتح النار على حلمي بكر: مش هسيبك تقطّع في أبويا

شوبير يكشف حقيقة استبعاد سواريش 3 من لاعبي الأهلي في مباراة الزمالك

حادث بشع.. الصحة تعلن وفاة 23 وإصابة 30 آخرين في تصادم الصحراوي الشرقي

غرق 18 سيدة أثناء حضورهن حفل زفاف في نهر السند

النصر السعودي يوجه صدمة قوية لـ أبوجبل خوفًا من مرتضى منصور

تفاصيل صادمة.. عروس تتقدم بدعوى لفسخ زوجها: «حيوان شرس»

الدولار يقفز أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم في البنوك

وضع كارثي.. ماذا حلّ بالبريطاني الذي ترك زوجته من أجل اللاجئة الأوكرانية

ADS
 

تفاصيل صادمة.. عروس تتقدم بدعوى لفسخ زوجها: «حيوان شرس»

17-06-21-434900061
ارشيفية
Native
Teads
الثلاثاء، 19-07-2022 11:56 ص

تقدمت "نادية. س" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها فسخ عقد زواجها، مبررة طلبها "جوزي كل اللحمة نية قبل ما تطبخ".
تقول "نادية" 23 سنة، ربة منزل: تقدم "محمد. ط" 30 سنة، لخطبتي منذ 4 شهور فقط، فهو أحد أبناء الجيران، ويعمل رفقة والدي بالقهوة، وتمت الخطبة في مراسم تقليدية بين الأهل والأصدقاء.

أضافت الزوجة: تظاهر زوجي أمامي بحبه الشديد لي ورغبته في إسعادي مدى الحياة، وسريعًا تم تحديد موعد الزفاف بعد الخطبة بشهرين عقب إقتناعي به.

تابعت "نادية": بعد الزواج قضيت أسبوع فى الاسكندرية جعلني أشعر بسعادة لم أشعر بها من قبل، لكن الغريب أن زوجي كان يعشق أكل السمين والكفتة واللحمة "كل الاكل التقيل فقط.. ممكن كل ساعة يكله"، لكن لم ألاحظ ذلك بشكل دقيق إلا عقب العودة إلى القاهرة.

أضافت الزوجة: لاحظت على زوجي قيامه بتناول الكبدة ناية وبعد السؤال عن الأمر علمت أنه شائع بين الناس، فتركته ولم أتحدث معه لعدم تكراره الموضوع أمامي إلا بعد زيارة أهله، فعلمت بكل صفاته الغريبة فهو يعشق الأكل بطريقة لا توصف.

تواصل الزوجة: الغريب أنه طالبنا بعمل طاجن لحمة، وبالفعل ذهبت للمطبخ لتلبية رغبته وهنا صدمت فى زوجي فقد وقف بجانبي وبعد تقطيع اللحمة لم أجدها حتى أضعها للطبخ، والغريب اعترافه بتناولها نية بدون سلق حتى، ومن هنا خلقت الخلافات لخوفي الشديد منه فهو يملك كل صفات الحيوانات الشرسة".

تختتم الزوجة: طالبت زوجي بالتوقف عما يفعله او إنهاء علاقتنا بالطلاق، لكن والدته رفضت نهائيًا، ولم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى فسخ عقد زواج، وقد حملت رقم 106 لسنة 2021، ولا تزال منظورة أمام القضاء لم يتم الفصل بها.
 

إقرأ ايضا

b17cb7d9df996c4eaaee4848ecb3b6e7

من طارق إلى حنان.. قصة أول فنانة مصرية متحولة جنسيًا: وفاة غامضة وأهلها رفضوا دفنها

903076

نجل حميد الشاعري يفتح النار على حلمي بكر: مش هسيبك تقطّع في أبويا

FYA1Fp0XEAAbtJF

حادث بشع.. الصحة تعلن وفاة 23 وإصابة 30 آخرين في تصادم الصحراوي الشرقي

أخبار متعلقة

elbashayer.com-2020-03-01_18-42-55_311559

زوجي الطبيب يريدني أن أمارس الجنس أمامه مع رجل آخر (تفاصيل صادمة)

5201617154430826

يطلب من المحكمة تطليق زوجته: «بتعمل فيديوهات بالبيجامة عشان تطلع تريند»

FVo0jvSXoAQpe8p

حقيقة وفاة «عروس السودان» التي أثارت الجدل

download

المحكمة ترفض تطليق مسيحية مضبوطة في قضية دعارة وتكشف السبب

maxresdefault

بعد طلاقهما.. برلنتي عامر تنشر فيديو لعودة سعد الصغير لها: أنا واقع في عرضك

Screenshot_2022-01-25-13-14-33-91_a63b0f8076346d26cbdc1b971a1da2a7

طلاق «شمس الأسطورة» للمرة الثانية (صوؤة)