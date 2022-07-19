تفاصيل صادمة.. عروس تتقدم بدعوى لفسخ زوجها: «حيوان شرس»

الثلاثاء، 19-07-2022
11:56 ص
تقدمت "نادية.
س" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها فسخ عقد
زواجها، مبررة طلبها "جوزي كل اللحمة نية قبل ما تطبخ".
تقول
"نادية" 23 سنة، ربة منزل: تقدم "محمد. ط" 30 سنة، لخطبتي منذ
4 شهور فقط، فهو أحد أبناء الجيران، ويعمل رفقة والدي بالقهوة، وتمت الخطبة في
مراسم تقليدية بين الأهل والأصدقاء.
أضافت الزوجة: تظاهر
زوجي أمامي بحبه الشديد لي ورغبته في إسعادي مدى الحياة، وسريعًا تم تحديد موعد
الزفاف بعد الخطبة بشهرين عقب إقتناعي به.
تابعت
"نادية": بعد الزواج قضيت أسبوع فى الاسكندرية جعلني أشعر بسعادة لم
أشعر بها من قبل، لكن الغريب أن زوجي كان يعشق أكل السمين والكفتة واللحمة
"كل الاكل التقيل فقط.. ممكن كل ساعة يكله"، لكن لم ألاحظ ذلك بشكل دقيق
إلا عقب العودة إلى القاهرة.
أضافت الزوجة: لاحظت
على زوجي قيامه بتناول الكبدة ناية وبعد السؤال عن الأمر علمت أنه شائع بين الناس،
فتركته ولم أتحدث معه لعدم تكراره الموضوع أمامي إلا بعد زيارة أهله، فعلمت بكل
صفاته الغريبة فهو يعشق الأكل بطريقة لا توصف.
تواصل الزوجة: الغريب
أنه طالبنا بعمل طاجن لحمة، وبالفعل ذهبت للمطبخ لتلبية رغبته وهنا صدمت فى زوجي
فقد وقف بجانبي وبعد تقطيع اللحمة لم أجدها حتى أضعها للطبخ، والغريب اعترافه
بتناولها نية بدون سلق حتى، ومن هنا خلقت الخلافات لخوفي الشديد منه فهو يملك كل
صفات الحيوانات الشرسة".
تختتم الزوجة: طالبت
زوجي بالتوقف عما يفعله او إنهاء علاقتنا بالطلاق
، لكن والدته رفضت نهائيًا، ولم
يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى فسخ عقد زواج، وقد حملت رقم 106
لسنة 2021، ولا تزال منظورة أمام القضاء لم يتم الفصل بها.