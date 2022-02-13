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تعليق ناري من مبروك عطية عن «عيد الحب»

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مبروك عطية
Native
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الأحد، 13-02-2022 01:18 م
علق الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، والداعية الإسلامي،  على احتفالات الشباب والفتيات بعيد الحب في الفترة الحالية.
وقال مبروك عطية، في فيديو له عبر صفحته على فيس بوك، إن هذه هي الذكرى السنوية لوفاة الحب وليست عيد الحب، منوها أن من قتل زوجته أو قتلت زوجها، مؤكد أنهما قدما لبعضهما هدايا عيد الحب قبل ارتكاب هذه الجريمة.
وتابع مبروك عطية: حب ايه اللي عاملينله عيد، مناشدا الأمة كلها وعلى الأقل مصرنا العزيز إلغاء عيد الحب، بسبب الجرائم المنتشرة لأن هذه الجرائم ضد الحب، منوها أننا لا نعرف الحب، ومن يحب شخصا فيحزن لو غاب عنه ساعة، فهل هذا موجود فعلا؟
كما تابع: لابد أن نعرف الحب أولا قبل أن نخصص له يوما، منوها أن الحب عندنا مجرد حالة، وهذا لا يقال عنه حب ، فحالة الحب لا تعدو أن تكون مجرد إعجاب.
وأكد مبروك عطية، أن المثل الأعظم للحب، هو يوم هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال النبي وهو مهاجر "والله إنك لأحب بلاد الله وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أبدا" فترك موطنه الحبيب من أجل شئ أحب إليه وهو نشر دين الله.
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