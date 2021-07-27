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تعليق مفاجيء من ضاحي خلفان على وقوف الإمارات وراء ما حدث في تونس

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ضاحي خلفان
Native
الثلاثاء، 27-07-2021 01:54 م

في أول رد إماراتي على اتهامات إخوان تونس، للإمارات بوقوفها وراء ما حدث من اتخاذ الرئيس التونسي قرارات بحل مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، حيث سخر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، من اتهام رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الإمارات بالوقوف وراء ما حصل في تونس، وباستهداف حركة “النهضة”.
وعبر سلسلة تغريدات ساخرة، على صفحته الشخصية في “تويتر”، قال ضاحي خلفان: “جاء ضباب في بلد ما..ووقعت عدة حوادث سير…والسبب الإمارات. وزادت الفئران في إحدى المزارع النائية في بلد لا نريد ذكر اسمه…والسبب الإمارات”.
وكتب في تغريدة أخرى: “ضاع بعير لراعي إبل في الصحراء…والسبب الإمارات”.
وأضاف: “صارت هواشة بين إخواني وإخواني أصدقاء..واحد فيهم صفع الثاني كف….كان السبب الإمارات”.
كما سخر في تغريدة قائلا: “إخواني طلق زوجته….والسبب الإمارات”، وفي أخرى: “تخيلوا…أسراب الجراد التي أكلت الأخضر واليابس في إفريقيا…هذه من جابها…من نشرها..الإمارات”.
وتابع ساخرا: “واحد إخواني كان قاعد في مطعم يفطر.. سقطت الشوكة من يده على الأرض…السبب كان يفكر في الإمارات”.
 

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