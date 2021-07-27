تعليق مفاجيء من ضاحي خلفان على وقوف الإمارات وراء ما حدث في تونس

الثلاثاء، 27-07-2021
01:54 م
في أول رد إماراتي على اتهامات إخوان تونس
، للإمارات بوقوفها وراء ما حدث
من اتخاذ الرئيس التونس
ي قرارات بحل مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة وعدد من
الوزراء، حيث سخر ضاحي خلفان
، نائب رئيس شرطة دبي، من اتهام رئيس البرلمان التونس
ي،
راشد الغنوشي، الإمارات بالوقوف وراء ما حصل في تونس
، وباستهداف حركة “النهضة”.
وعبر سلسلة تغريدات ساخرة، على صفحته الشخصية في “تويتر”، قال ضاحي خلفان
:
“جاء ضباب في بلد ما..ووقعت عدة حوادث سير…والسبب الإمارات. وزادت الفئران في إحدى
المزارع النائية في بلد لا نريد ذكر اسمه…والسبب الإمارات”.
وكتب في تغريدة أخرى: “ضاع بعير لراعي إبل في الصحراء…والسبب الإمارات”.
وأضاف: “صارت هواشة بين إخواني وإخواني أصدقاء..واحد فيهم صفع الثاني
كف….كان السبب الإمارات”.
كما سخر في تغريدة قائلا: “إخواني طلق زوجته….والسبب الإمارات”، وفي أخرى:
“تخيلوا…أسراب الجراد التي أكلت الأخضر واليابس في إفريقيا…هذه من جابها…من
نشرها..الإمارات”.
وتابع ساخرا: “واحد إخواني كان قاعد في مطعم يفطر.. سقطت الشوكة من يده على
الأرض…السبب كان يفكر في الإمارات”.