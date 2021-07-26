تونس.. لحظة منع الجيش راشد الغنوشي من دخول البرلمان(فيديو)
الغنوشي
Native
الإثنين، 26-07-202109:08 ص
منع الجيش التونسي راشد الغنوشي رئيس البرلمان وعددا من النواب من دخول
مبنى البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بعد قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد
عمل مجلس النواب.
ووفقا لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجادل النواب
الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر
المجلس.وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارما بأن
“التعليمات أن مجلس النواب مغلق”.
وكان سعيّد قرر تجميد كل سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما قرر
إقالة حكومة هشام المشيشي وتشكيل حكومة يعين رئيسها.
وكان الغنوشي، رئيس البرلمان المجمد، قد اعتبر أن قرارات سعيّد “انقلابا
على الدستور”، وقال إن “العمل سيستمر في المؤسسات التونسية”.