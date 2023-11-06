الإثنين، 06-11-2023
11:43 ص
شنت المخرجة كاملة أبو ذكري هجوما على الفنان بيومي فؤاد، عقب انتشار فيديو له وهو يهاجم زميله الفنان محمد سلام
، بعد اعتذار الأخير عن بطولة مسرحية "زواج اصطناعي"، التي تعرض حاليًا بموسم الرياض تضامنًا مع أحداث غزة.
وكتبت "أبو ذكري"، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه، لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام، وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك، وبعد كده تآخد آلاف الدولارات، لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".
وتابعت: "ولما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري، ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه، ورجاله وتقولي الفن، يبقي ما عنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها".
من جانبه علق الفنان نبيل الحلفاوي، على موقف بيومي فؤاد بعد حديثه عن اعتذار محمد سلام
عن المشاركة في موسم الرياض.
وكتب عبر تويتر: "مهنتنا تختلف عن بقية المهن في أنها الوحيدة التي لاتستطيع ممارستها بمفردك. ولذا هي الوحيدة أيضا التي يعرف أفرادها بعضهم بعضا. إن لم يكن من خلال المشاركة في عمل فمن خلال الشاشة ومن هنا لا أسمح لنفسي بمحاكمة أو الحكم على زميل لا أتدخل برأي إلا دفاعا عمن أرى أنه يستحق كلمة حق لصالحه. أو إعجابا أو إنصافا. باختصار إما كلمة طيبة أو الصمت. فقط وبعيدا عن موضوع السؤال.. أحيانا أشعر بأن كبار الفنانين من الأجيال السابقة كانوا أكثر اعتزازا بأنفسهم وفنهم وقيمتهم".
جدير بالذكر أن الفنان بيومي فؤاد متصدر التريند منذ أمس السبت، عقب هجومه المتواصل على زميله الفنان محمد سلام
، حيث خرج على جمهوره بالسعودية
عقب عرضه أولى ليالي مسرحية "زواج اصطناعي" يتهكم على فيديو محمد سلام
، الذي اعتذر من خلاله على الاشتراك في نفس المسرحية؛ لأنه لا يستطيع أن يرقص ويغني وهناك أبرياء يقتلون يوميا بغزة.
وقال بيومي: "على فكرة محمد سلام
ما مشيش علشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيتوا".
واليوم انتشر له فيديو جديد وهو يهاجم محمد سلام
ويقول: "من حقك تعتذر عن المسرحية، بس مش من حقك إنك تغلط في فنك، احنا ما بنجيش علشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فن، فن مصري، وأنتم بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا".
وتابع: "شيء عظيم إن الفنان يكون له جمهورفي كل الدول، شيء عظيم إني أتصور مع شاب سعودي، وأتصور مع سيدة سعودية وهي تعلم إني مصري، أنا بشرف بلدي، وهنا هحاول أخفف على رجل أنقذ موقف وكان رجل قدها اسمه محمد أنور (الذي حل بديلا لمحمد سلام
وتعرض لانتقادات لاذعة)".
واختتم: "أنا فنان مصري ولي الشرف، جيت المملكة العربية السعودية
ولي الشرف، كتر خيركم، احنا بنتعب ونشقى علشان نقدم فن، ولو الموضوع كده، يبقي فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور المفروض ينتحروا، إحنا بنقدم فن".