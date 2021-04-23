تعرف على طقس الجمعة وتوزيع درجات الحرارة

الجمعة، 23-04-2021
12:47 م
الطيب حسين
يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة
على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.
جاء هذا وفق توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان اليوم.
ومن المتوقع أن يكون الطقس خلال فترات الليل لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.
كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 30% تقريبًا.
وذكر البيان "يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، فيما تصل نسبة الرطوبة على القاهرة لـ65%، والسواحل الشمالية 75%، والمناطق الجنوبية لـ30%".