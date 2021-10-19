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أول صور للسياح الذين لقوا حتفهم في حادث مروع بالسعودية

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الثلاثاء، 19-10-2021 12:12 م

كشفت وكالة الأنباء الإيطالية تفاصيل وصور جديدة عن 3 أعضاء فرقة موسيقية إيطاليين الذين لقوا مصرعهم بعد تعرضهم لحادث سيارة من أعلى قمة جبل فهرين "حافة نهاية العالم" بالرياض.
وأوضحت الوكالة أن الضحايا هم أنطونيو كاجيانيللي، الذي كان يبلغ من العمر 33 عاما، من مقاطعة بارليتا أندريا تراني الإيطالية، وجيامبيرو جياري 32 عاما، من العاصمة الإيطالية روما، ونيكولاس إسبوستو، 28 عاما، من مدينة أجريجنتينو بجزيرة صقلية الإيطالية، حيث اصطدمت سيارتهم مع سيارة ثانية على أحد طرق الصحراء الوعرة.
وكان الضحايا الثلاثة في السعودية مع فرقة  فنية مكونة من 10 ، جميعهم إيطاليون، في جولة لافتتاح مسرح جديد، وفي يوم العطلة، قرروا الذهاب في نزهة لاكتشاف صحراء الرياض برفقة مرشدين محليين.
وتحطمت السيارات التي كانوا يستقلونها في قمة نهاية العالم، وتم انتشال جثثهم ونقلها بطائرة مروحية.
وكان الدفاع المدني أصدر بياناً بشأن الحادثة بعد تلقي بلاغاً عن حالة سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب مدينة الرياض، يستقلها (9) أشخاص، وتم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني والمعدات المتخصصة لمثل هذه الحوادث، إضافة إلى طيران الأمن والجهات المساندة، لموقع الحادثة، وعند الوصول تم إنقاذ (5) مصابين ونقلهم بوساطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق (4) متوفين.
 

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