تعرف على العقوبة المنتظرة للفتاة التي اعتدت على صديقتها في مكان عام بالرياض

الخميس، 26-05-2022
10:40 ص
عقب المستشار القانوني السعودي المحامي بندر العمودي، على اعتداء فتاة
على زميلتها وركلها بقوة والتنمر عليها في مكان عام بالرياض
، والتي تصدرت الترند بهاشتاج فتاة
تعنف صديقتها.
وقال العمودي، إن العقوبة
على المتنمر في المملكة تصل لدفع غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى عام أو إحدى العقوبة
ين إذا ثبتت التهمة ضدهم عند ارتكابهم أعمال التنمر، وفق "العربية نت".
وكان مقطع فيديو أظهر فتاة
وهي تضرب زميلتها وتركلها بقوة، وذلك بعد أيام من انتشار فيديو لها وهي تضرب فتاة
أخرى وتركلها.
يذكر أن شرطة الرياض
قالت إنها حددت هوية المعتدية، وأكد المتحدث الإعلامـي أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات النظامية بحق الفتاة
التي ظهرت في المقطع المصور.