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تصريحات نارية من " السديس " عن مردد شعارات " داعش " بالحرم المكي

الشيخ السديس
الشيخ السديس
 
الجمعة، 02-04-2021 12:47 م متابعات- أمينة عبد العال
صرح الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين ، بأن ما حدث من قيام شخص يحمل سلاحا ابيض ويردد عبارات مؤيدة لتنظيم " داعش " الإرهابي يتنافي تماما مع المذهب الإسلامي الوسطي الصحيح .

وأضاف السديس في تصريحات صحفية تعليقا علي الواقعة أن هذا المخالف لم يراع حرمة المكان ولا قدسيته ، لأن المسجد الحرام لا ينبغي أن يكون لغير العبادة من طواف و صلاة و حج وعمرة وتوعد الله من أراد به الفساد .

ودعا السديس لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأن يحفظهما الله ويسدد خطاهما و أن يحفظ الله المملكة من كل عدو حاقد .
 

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