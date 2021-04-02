الجمعة، 02-04-2021
12:47 م
متابعات- أمينة عبد العال
صرح الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس
الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين ،
بأن ما حدث من قيام شخص يحمل سلاحا ابيض ويردد عبارات مؤيدة لتنظيم " داعش
" الإرهابي يتنافي تماما مع المذهب الإسلامي الوسطي الصحيح .
وأضاف السديس
في تصريحات صحفية تعليقا علي الواقعة أن هذا المخالف لم يراع
حرمة المكان ولا قدسيته ، لأن المسجد الحرام لا ينبغي أن يكون لغير العبادة من
طواف و صلاة و حج وعمرة وتوعد الله من أراد به الفساد .
ودعا السديس
لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأن يحفظهما الله ويسدد
خطاهما و أن يحفظ الله المملكة من كل عدو حاقد .