"التحالف" يعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي

الجمعة، 05-03-2021
10:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن
التحالف
العربي لدعم الشرعية في اليمن
عن اعتراضه لطائرة مسيرة مفخخة أطلقتها
ميليشيات الحوثي الإيرانية في اتجاه خميس مشيط .
و
أضاف العميد تركي المالكي ، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف
العربي ، محاولات الميليشيا الحوثية
الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم
حرب" .
و أشار إلي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ
الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون
الدولي الإنساني وقواعده العرفية " .