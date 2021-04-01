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شاهد.. داعشي يقتحم الحرم المكي حاملًا سلاح والشرطة تطارده

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الداعشي
 
الخميس، 01-04-2021 01:39 م المصريون

في واقعة غريبة، اقتحم شاب داعشي الحرم المكي حاملًا سلاح "طبنجة"، ما احدث حالة رعب بين المتواجدين فيما قام أفراد الشرطة بمطاردته بمساعدة المتواجدين وتمكنوا من القبض عليه.
وظهر الشاب رافعًا سلاح في يده وهو يصرخ بين المصلين، وظل يردد شعارات المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، فيما اتبعه رجال الأمن بطريقة لا تمثل خطراً على المصلين، وألقوا القبض عليه .

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن الشخص الذي ظهر في الفيديو “داعشي” ، كما يبدو في المقطع أنه يحمل سلاحاً، فيما سمع دوي إطلاق نار أو هجوم عليه بالكراسي.
ومن المتوقع أن يصدر الأمن بيانًا يكشف فيه هوية الشاب الداعشي وتفاصيل الواقعة.
 

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