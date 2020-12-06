الأحد 06 ديسمبر 2020
توقيت مصر 11:03 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تسريب صوتي صادم.. والدة فنانة شهيرة تهدد ابنتها بفضحها

الكشف عن كنز مخفي في حجرة " مارادونا"

أغرب ما وجدوا في قبر الشيخ كشك أثناء دفن نجله بجواره

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تصريحات خطيرة من السودان عن سد إثيوبيا

فضيحة في القصر الرئاسي.. حبس نائبة بسبب الانحراف الجنسي

وفاة أفضل مهاجم كرة عالمي

فضيحة جديدة لـ " أردوغان " أمام العالم

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

تفاصيل القبض على صاحب محلات التوحيد والنور

ADS
 

تصريحات خطيرة من السودان عن سد إثيوبيا

سد النهضة
سد النهضة
 
الأحد، 06-12-2020 09:33 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير الخارجية السوداني المكلف ، عمر قمر الدين ، أنه إذا لم تصل أطراف المفاوضات بشأن  السد الإثيوبي إلي اتفاق فإن الأزمة ستدخل في نفق يصعب الخروج منه علي حد قوله .
و أضاف خلال لقاء تليفزيوني مساء أمس ، أن اتفاقات مياه النيل السابقة ستظل ملزمة للأطراف المعنية بها ، مشددا علي ضرورة التوصل إلي اتفاق ملزم و عادل حول السد الإثيوبي ، حسبما نشرت " الوطن " .
وأشار إليأن السودان متمسك بخيار التفاوض المباشر بوساطة أفريقية إن أمكن أو بوساطة أخري أو بخيار التحكيم إذا وصلت الأمور لنقطة يصعب فيها التوصل إلي اتفاق .
جدير بالذكر أن السد الإثيوبي تبنيه إثيوبيا علي النيل الأزرق منذ عام 2011 ، مما سبب مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة  والخرطوم من جهة ثانية ، ومن المتوقع أم يصبح أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا .
 

إقرأ ايضا

9602353_1606834750

تسريب صوتي صادم.. والدة فنانة شهيرة تهدد ابنتها بفضحها

Image-ksh

أغرب ما وجدوا في قبر الشيخ كشك أثناء دفن نجله بجواره

فيفي عبده

بطلة مسلسل " الحقيقة و السراب " تفقد القدرة على الحركة

أخبار متعلقة

الرئيس السيسي

السيسي في زيارة مفاجئة لمناطق بالقاهرة والجيزة

841689_0

السفارة الأمريكية: مكافأة ٥ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذا الشخص

2020_11_24_14_22_8_625

تطور خطير في معارك إثيوبيا.. قُضي الأمر

received_837388217050692

إثيوبيا تشتعل.. مقتل 600 مدني بطريقة شنيعة

الطقس السيء بالقاهرة

صعقًا.. وفاة أول طفلة بسبب الطقس السيء بالقاهرة

20200501_1588328679-979

الكويت تعلن موقفها من أزمة سد النهضة وإنهاء الأزمة الخليجية