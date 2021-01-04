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لهذا السبب

السودان يعلن رفضه المشاركة في مفاوضات سد النهضة

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سد النهضة
 
الإثنين، 04-01-2021 06:01 م المصريون

أعلن السودان تحفظه على المشاركة في الاجتماع الوزاري، بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي عقد يوم الاثنين.
وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان إنه بناء على  مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد  أمس الأحد، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين مساء نفس اليوم ولم يتلق ردًا على طلبه، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وذكر البيان أنه بدلًا عن ذلك تسلم السودان دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، ما دفع الخرطوم للتحفظ على المشاركة  تأكيدًا لموقفه الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة.
وأكدت الوزارة تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي اعمالًا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية على أن  يلعب الخبراء دورًا أكثر فعالية في تسهيل التفاوض.
 

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