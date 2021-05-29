الشناوي: هذا ما فعله بنا موسيماني بين شوطي لقاء نهضة بركان .. وبعدها فزنا

الشناوي: هذا ما فعله بنا موسيماني بين شوطي لقاء نهضة بركان .. وبعدها فزنا

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عبر محمد الشناوي - حارس الأهلي - عن سعادته بعد الفوز ببطولة السوبر الأفريقي.



وقال الشناوي في تصريحات له: الحمدلله بطولة جديدة تضاف لتاريخ هذا الجيل من اللاعبين .



وأضاف: درسنا نهضة بركان جيدا وكنا نعلم سيناريو المباراة .. وفي بين الشوطين أعطانا المدير الفني تعليمات معينة وبعدها نزلنا للشوط الثاني سجلنا هدفين وفزنا وحققنا مبتغانا من المباراة.