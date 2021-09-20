تُربي يخرج جثة ممرضة بعد دفنها من القبر ويعاشرها جنسيًا والسبب صادم

الإثنين، 20-09-2021
09:39 ص
كشفت تحقيقات
النيابة العامة في حادثة حرق جثة ممرضة
حلوان على يد تربي
عن تفاصيل جديدة تقشعر
لها الأبدان.
واعترف المتهم
41 عاما أمام جهات التحقيق، أنه اقتحم إحدى المقابر وأخرج جثة
سيدة متوفية تبين أنها
ممرضة
ثم عاشرها جنسيا وأشعل النار بجثة
ها إثر خلاف سابق بينه وبين المسؤول عن إدارة
المقابر “.
وأشار إلى
أنه علم بوجود جثة
حديثة تم دفنها في المقابر فقرر الانتقام وتوجه إلى المقبر
ة ليلا
عقب الانتهاء من الدفن ودلف إليها بالداخل عقب أن كسر قفل المقبر
ة وأخرج جثمان الممرضة
المتوفاة وجردها من الكفن وعاشرها جنسيا وبعدها سكب عليها البنزين وأشعل النيران بها
وفي الجبانة.
واعترف أنه
كان يريد إيقاع الضرر لخصمه مع أهلية المتوفية بصفته القائم على إدارة الجبانات، وثانيا
لإخفاء معالم قيامه بجماع المتوفية”.