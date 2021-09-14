شاهد/ الأمير خالد بن الوليد بن طلال ينهار على قبر والدته

الثلاثاء، 14-09-2021
09:05 ص
انهار الأمير خالد بن الوليد
بن طلال، أمام قبر
والدته الأميرة دلال بنت
سعود التي توفيت أول من أمس، أثناء تشييع جثمانها أمس.
وأظهرت اللقطات التي التقطها أحدهم الأمير خالد بن الوليد
هو جالس على
ركبتيه أمام قبر
والدته وكان يرفع يديه إلى السماء ويدعو الله، بعد انتهاء مراسم
الدفن
.
جدير بالذكر أن أمير الرياض بالإنابة الأمير محمد بن عبد الرحمن قد أدى
صلاة الميت على الفقيدة بعد عصر أمس في جامع الإمام تركي بن عبد الله
وحضر الدفن
الأمير الوليد بن طلال على أم أولاده الأميرة دلال بنت سعود.
وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، كاشفًا
موعد أداء صلاة الجنازة عليها.
وجاء في البيان الذي أصدره الديوان الملكي، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية
"واس" أول أمس، كالتالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / دلال بنت سعود بن
عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الاثنين الموافق 6 / 2 /
1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا
إليه راجعون