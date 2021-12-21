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تخطت حنين حسام.. روكي أحمد تستعرض «صدرها» بصور فاضحة

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الثلاثاء، 21-12-2021 03:15 م
أثارت عارضة الأزياء المعروفة باسم روكي أحمد، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعدمها إبراز مفاتنها وإظهار صدرها في صور مثيرة على السوشيال ميديا.
وستعرضت المودل روكي أحمد صدرها بصورة جديدة على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صدمت من خلالها المتابعين بسبب عدم ارتداء قميصها واكتفت بالظهور مرتدية روب الإستحمام وحمالة صدر.
وانهالت التعليقات على صورة روكي، معتبرين أنها بالغت في الظهور من دون قميص والإكتفاء بحمالة صدر وروب الإستحمام، مطالبين الشرطة بالقبض عليها لنشر الرذيلة والفجور مثلما حدث مع حنين حسام ومودة الدهم.
وتعرضت روكي للعديد من الانتقادات وبشكل كبير فسألها أحدهم ان كانت تخاف ربنا بسبب اطلالتها الفاضحة او الجريئة ودعوها للتوبة.




 

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