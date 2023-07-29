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السعودية .. بيان عاجل من الداخلية بشأن أكثر من 13 ألف وافد

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السعودية
السبت، 29-07-2023 03:07 م
نجحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالسعودية في ضبط (13308) مخالفين، منهم (7725) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3427) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2156) مخالفًا لنظام العمل.
ووفق بيان الداخلية السعودية؛ فقد بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (572) شخصًا، (62%) منهم يمنيو الجنسية، و(37%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (58) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.


وتمّ أيضا ضبط (9) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
فيما بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (36953) وافداً مخالفًا، منهم (30660) رجلاً، و(6293) امرأة.
وتمّت إحالة (30701) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2155) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10205) مخالفين.

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