الجمعة 04 أغسطس 2023
توقيت مصر 01:12 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأمن حذّره وحرس الحدود يمنع ما قام به.. هكذا غرق نجل حسن يوسف

توقعات أمريكية بشأن سعر الدولار في السوق السوداء بمصر

تقيم معه في الحرام.. العثور على جثة سيدة ثلاثينية داخل جوال في ثلاجة بالإسكندرية

تمساح ضخم يغدر بصاحبه أثناء إطعامه.. شاهد ماذا حدث

تهز المملكة.. سعودي يقتل شقيقه أثناء نومه

كاميرا مراقبة توثق قتل شاب لزميلته داخل محل ملابس بطريقة بشعة

فيديو مرعب.. تمساح يلتهم لاعب كرة قدم ويسحبه وسط المياه

بدون فلتر.. ظهور صادم لمشهورة سناب شات أمل يوسف

قبل قرار البنك المركزي.. سعر الدولار في السوق السوداء الآن

سلّم جسد زوجته إلى صديقه فماتت.. وحكم رادع من المحكمة

تهز المملكة.. سعودي يقتل شقيقه أثناء نومه

images (1)
ارشيفية
الخميس، 03-08-2023 01:21 م


أصدرت وزارة الداخلية السعودية،  بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).
أقدم / طلال بن سعود بن سبيل العوفي - سعودي الجنسية - علـى قـتـل أخيه / إبراهيم، وذلك بطعنه بسكين في صدره وهو نائم مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليـه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته؛ فقد تم الحكم بقتله حدًا لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتـل حـداً بالجاني / طلال بن سعود بن سبيل العوفي - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء بتاريخ 15 / 1 / 1445هـ الموافق 2 / 8 / 2023م بمنطقة القصيم.

إقرأ ايضا

IMG-20230803-WA0018

الأمن حذّره وحرس الحدود يمنع ما قام به.. هكذا غرق نجل حسن يوسف

IMG-20230803-WA0023

تقيم معه في الحرام.. العثور على جثة سيدة ثلاثينية داخل جوال في ثلاجة بالإسكندرية

IMG-20230803-WA0025

تمساح ضخم يغدر بصاحبه أثناء إطعامه.. شاهد ماذا حدث

أخبار متعلقة

202012170412391239

السعودية .. بيان عاجل من الداخلية بشأن أكثر من 13 ألف وافد

472

متطرفون يحرقون نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

download

يصور نفسه فيديو أثناء سرقة الفنان محمد عبده والشرطة تطيح به وتكشف جنسيته

download (3)

مختصة تركية تضع ماء زمزم تحت المجهر لتختبره فذهلت مما رأته (فيديو)

download (1)

بطل الفيديو المخل للآداب في قبضة الشرطة السعودية (صورة)