الخميس 01 أبريل 2021
توقيت مصر 18:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تجهيز كامل للأثاث.. ملحمة تضامن مع عريسي عقار جسر السويس

شاهد.. داعشيات محتجزات بعد التخلي عن الملابس المحتشمة

الموقف الذي أدى إلى إطاحة «مبارك» بـ«الجنزوري» من رئاسة الوزراء

كهربا يعتذر لـ موسيماني وسيد عبدالحفيظ يصدمه

شاهد.. داعشي يقتحم الحرم المكي حاملًا سلاح والشرطة تطارده

شوبير: موسيماني قد يرحل عن الأهلي قريبًا بسبب هذا العرض

"كذبة أبريل".. أشهر 7 مقالب في التاريخ تحولت إلى كوارث

تزوجت أستاذها وهي طالبة و3 شباب في عمر أبنائها ومُنعت من دخول السعودية

«زيزو»: سأنتقل للأهلي حال وصول عرض رسمي

بيان عاجل من التربية والتعليم للمدارس بسبب كورونا

ADS
 

تجهيز كامل للأثاث.. ملحمة تضامن مع عريسي عقار جسر السويس

received_253925293041084
تجهيز كامل للأثاث.. ملحمة تضامن مع عريسي عقار جسر السويس
 
الخميس، 01-04-2021 05:30 م المصريون
حظي عروسا عقار جسر السويس المنهار على دعم واسع من عدة متاجر متخصصة في بيع أثاث وتجهيز المنازل.

جاء هذا بمبادرة من إحدى هذه المتاجر، التي دشنت عبر حسابها على "فيس بوك" حملة لتجهيز العروسين مجددًا مطالبة بالانضمام إليها.

وما إن انتشر المنشور حتى بادرت عدة متاجر للمساهمة بما هي متخصصة فيه للعروسين.

وتنوعت المساهمات من أدوات كهربئاية وسجاد ومراتب، فضلًا عن مطابخ وتبرع فناتدق برحلات خاصة للعروسين.

وحظيت الخطوة على إشادة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت صور العروسين بتوسع في احتفاء كبير بالخطوة.
 

إقرأ ايضا

7

شاهد.. داعشيات محتجزات بعد التخلي عن الملابس المحتشمة

606475cc4c59b710087d35b0

الموقف الذي أدى إلى إطاحة «مبارك» بـ«الجنزوري» من رئاسة الوزراء

Capture

شاهد.. داعشي يقتحم الحرم المكي حاملًا سلاح والشرطة تطارده

أخبار متعلقة

203

فتاة لم تتمالك نفسها عند رؤية محمد رمضان.. شاهد رد فعله

Capture

صادم.. لحظة انهيار سور بالجامعة وتساقط الطلاب قتلى من الطابق السادس

15912430671583530343

« هيدروكسي كلوروكين» «الصحة العالمية» توصي بعدم استخدامه لـ كورونا