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صادم.. لحظة انهيار سور بالجامعة وتساقط الطلاب قتلى من الطابق السادس

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الطلاب
 
الأربعاء، 03-03-2021 01:39 م محمد فضل- متابعات

قضى 7 طلاب بوليفيين قتلى، أمس الثلاثاء، وجرح 4 آخرون بسقوط طابق في جامعة مدينة El Alto البعيدة في الغرب البوليفي 20 كيلومترا عن العاصمة لاباس، بعد أن انهار سور الطابق الواقي من تدافع من كانوا فيه، وعددهم أكثر من 150 طالبا، أعمارهم بين 21 و23 سنة، فهوى الواحد بعد الآخر إلى مصيرهم المحتوم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وبحسب فيديو التقط مشاهده أحد الطلاب بهاتفه المحمول، يتضح أن التدافع كان على أشده بين المزدحمين، حين اندلع شجار لا تظهر معالمه في الفيديو، إلا أن الإعلام المحلي ذكر أنه تطور إلى اشتباكات بالأيدي، فلم يقو الدرابزين على الضغط، وانهار فجأة، وسريعا أقبلت فرق الطوارئ والإنقاذ، كما ورجال الإطفاء والشرطة المحلية وحاولوا تقديم المساعدة قدر الإمكان، وتم نقل الطلاب الجرحى إلى مستشفيات مختلفة، بينما لم يتم الكشف عن سبب الشجار.
 

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