فيديو لكلب يدفن صغاره بعد القصف في غزة يثير الجدل

الثلاثاء، 28-11-2023
10:45 ص
كالنار في الهشيم، انتشر على وسائل التواصل، فيديو لكلب يدفن صغاره
بعد القصف الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة
، على مدار نحو شهرين
ومقطع الفيديو الذي حصد مئات المشاركات والتعليقات، ادعى ناشروه أنه لكلبٍ يدفن صغاره بعد مقتلهم جراء القصف الإسرائيلي في غزة
.
غير أن هذا الادعاء غير صحيح، فالفيديو لا علاقة له بما يجري في قطاع غزة
، وهو في الحقيقة مصوّر قبل سنة في الجزائر.
ويظهر في الفيديو كلب ينبش الأرض ويبدو وكأنه يدفن جروا في التراب.
وكتب أحدهم تعليقا على الفيديو المنشور على إنستغرام "في غزة
، حتى الحيوان يدفن صغاره من جراء القصف الإسرائيلي"،
وجاءت التعليقات عليه من قبيل "سبحان الله كلبة تدفن في ابنها الميت"، و"سبحان الله، كلبة تدفن ابنها".
إلا أن النبش وراء هذا الفيديو، عبر محركات البحث، قاد وكالة فرانس فرس، إلى النسخة الأصلية منه والمنشورة على حساب في تيك توك، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو ما ينفي أن يكون حديثا مثلما ادّعى ناشروه.
وبدا أن صاحب الحساب الذي نشر الفيديو الأصلي، يعمل كسائق جرافة في الجزائر وعادة ما ينشر مقاطع مصورة لعمله على غرار هذا الفيديو الذي تظهر فيه شاحنة تابعة لشركة تيرصام الجزائرية للمركبات الصناعية.
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