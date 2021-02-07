فنانة شهيرة تصدم الجميع وتُحمل المرأة سبب التحرش

الأحد، 07-02-2021
10:56 ص
المصريون
تسببت الفنانة
الفاشينيستا الكويتية الشهيرة سارة الكندري
، في ضجة كبيرة بين
رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت فيديو قالت فيه أنها تلوم المرأة
التي
تتعرض للتحرش
من الرجال، بسبب ردة فعلها، مؤكدة أن رد المرأة
هو الذي يحسم ما إذا
سيستمر المتحرش
بفعلته.
وقالت: "المرأة
السيدة ما يجي صوبها الرجال، و إنه يبي يتحرش
لين يزهق
ويمشي لأنو يشوف اللي قدامه ما عطيته وجه.. طالما إنتي متحشمة نفسك وما عطيته إنه
يتمادي عليك ويكمل يأذيك بسالفة إنو يلاحقك ولا يتحرش
فيكي.. لن يتمادى.
وأضافت الكندري:" سالفة إن خلي الرجال يمشي ويسكر عيونه ويغمض عينه
وهو يمشي.. ما يصير بعد الراجل يحب يشوف".
وأثار رأي "الكندري" موجة جدل بين متابعيها على مواقع التواصل
الاجتماعي، ما بين مؤيد لرأيها، وما بين منتقد لها.