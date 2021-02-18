فضيحة.. المِرآة تكشف صدر فنانة شهيرة أثناء خلع ملابسها في مشهد مثير

الخميس، 18-02-2021
10:58 ص
المصريون
في فضيحة مدوية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمشاهد جريئة
للفنانة
التي اشتهرت في العالم العربي باسم "نور
"، وهي الفنانة
التركية
بيرين سات، وذلك من أحد أفلامها في بداية مسيرتها المهنية.
وظهرت بيرين في الصور برفقة أحد الممثلين وهي تخلع ملابس
ها بالكامل، إضافة
الى تبادلهما القبل، لكن المثير أن صدر الفنانة
ظهر واضحًا في المرآة التي كانت
بجوارها أثناء تمثيل المشهد.
وشكّلت هذه الصور ضجة كبيرة بين المتابعين، وتعرضت بيرين لإنتقادات كثيرة.
وكانت نشرت بيرين سات صورا لها مؤخرا برفقة زوجها المغني التركي كنان دوغلو
بمناسبة الذكرى التاسعة على تعارفهما، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل
الاجتماعي.
وصرح زوجها في أكثر من مناسبة ردًا على قيامها بأدوار جريئة، بأن ما تفعله
فن وهي تبرع فيه، مؤكدًا أنه يفتخر به.