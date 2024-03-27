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بيان عاجل من مستشفى زمزم عن حالة أحمد رفعت

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بيان عاجل من مستشفى زمزم عن حالة أحمد رفعت

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أحمد رفعت
الأربعاء، 27-03-2024 11:38 ص


أصدر مستشفى زمزم في الإسكندرية بيانًا رسميًا حول حالة اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق نادي فيوتشر.
وجاء بيان مستشفى زمزم كالتالي: تكليلًا لمجهودات الطواقم الطبية في مستشفى زمزم تم نقل اللاعب أحمد رفعت الآن يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 الساعة 1 صباحًا إلى القاهرة.
وأضاف: بناء على رغبة اللاعب وأسرته وذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي واستقرار كافة العلامات الحيوية للحالة.
وأتم البيان: وذلك بتنسيق من إدارة نادي فيوتشر والطاقم الطبي المسئول عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى.

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