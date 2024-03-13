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جمال شعبان يكشف صدمة عن سبب ما حدث لـ أحمد رفعت

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أحمد رفعت
الأربعاء، 13-03-2024 11:31 ص


كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل حالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، منوها أن اللاعب سقط على الأرض فجأة وتم نقله للمستشفى؛ إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجأة.
وعلق جمال شعبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: إن ما حدث عبارة عن خلل في عضلة القلب أو جلطة في الشريان التاجي، خاصة في السن أقل من 35 سنة، مستشهدا بلاعب مانشستر يونايتد "إيريكسن" وما حدث له من خلل كهربي وتوقف لعضلة القلب خلال إحدى المباريات.
وأعلن شعبان أن أحمد رفعت فقد الوعي قبل سقوطه، وطريقة تدليكه بمنطقة الصدر كانت خاطئة؛ معلقا: أول 5 دقائق حاسمة في إنعاش القلب والمخ، منوها أن مساج الصدر له تأثير كبير في مثل تلك الحالات.
وقال شعبان: من المفترض أن يكون هناك جهاز صدمات في الملاعب؛ مشددا على أن وضع اللاعب أحمد رفعت على جهاز تنفس صناعي يعني أنه لم يتمكن من التنفس جيدا قبل السقوط.
واستكمل شعبان: البعض أخبرني أن والد أحمد رفعت توفي بنفس الحالة التي تعرض لها أحمد رفعت، مما يعني أنه قد يكون هناك خلل وراثي في الحالة.

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