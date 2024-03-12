الثلاثاء 12 مارس 2024
توقيت مصر 22:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

للمرة الأولى.. سعر الدولار في البنوك يتجاوز السوق السوداء ويسجل هذا الرقم

مرتضى منصور يشتبك مع حارس أمن على بوابة الزمالك: انت اللي خربت النادي

علي جمعة: الجنة لن يدخلها مسلمين فقط.. المسيحيين أيضًا

بعد اتهامها بقتله قهرًا.. بوسي: طليقي مات في السجن

شاهد.. رونالدو ينهار من البكاء بعد هزيمة فريقه من العين الإماراتي

قضية "فتاة الشروق".. قرار جديد من القضاء ضد سائق أوبر

فيديو صادم.. لحظة انتحار عائلة من 4 أفراد بشكل جماعي

اكتشف خيانة زوجته له فانتقم بطريقة غريبة!

شاهد: اشتباكات عنيفة بين لاعبي النصر السعودي والعين الإماراتي بعد انتهاء المباراة

سوهاج.. يقتل ابنه خنقًا انتقامًا من طليقته

توقف قلبه ساعة ونصف.. أخر تطورات حالة أحمد رفعت داخل العناية المركزة

IMG-20240312-WA0041
أحمد رفعت
الثلاثاء، 12-03-2024 11:16 ص


طمأن محمد محمود صانع ألعاب مودرن فيوتشر، الجماهير  على حالة أحمد رفعت زميله بالفريق، وشهدت مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر تعرّض أحمد رفعت لاعب فيوتشر للإصابة والإغماء وسقوطه داخل أرض الملعب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبى لفريقه ويقوم بعلاجه، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى فى ظل معاناته من إصابة خطيرة.
وكتب محمد محمود عبر حسابه على إنستجرام: أحمد رفعت بقى كويس يا جماعة والحالة بقت مستقرة الحمدلله.
وكشف الدكتور أحمد المنشاوي، الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، تفاصيل إصابة اللاعب فى مواجهة الاتحاد السكندر.
أوضح المنشاوي فى تصريحاته لقناة أون سبورت: "أحمد رفعت قلبه توقف لمدة ساعة ونصف نتيجة اضطرابات فى القلب، وتم عمل انعاش للقلب لمدة ساعة ونصف".
تابع طبيب اللاعب: "أحمد رفعت، بدأ يسترد جزءا من وعيه، لكن الحالة لازالت حرجة، والضغط منخفض والوظائف الحيوية غير مستقرة، ونتحدث عن الحالة ساعة بساعة، واسترداد جزء من الوعى شيء إيجابي، خاصة بعد توقف القلب لمدة ساعة ونصف".

إقرأ ايضا

IMG-20240312-WA0048

علي جمعة: الجنة لن يدخلها مسلمين فقط.. المسيحيين أيضًا

IMG-20240312-WA0043

بعد اتهامها بقتله قهرًا.. بوسي: طليقي مات في السجن

IMG-20240312-WA0040

قضية "فتاة الشروق".. قرار جديد من القضاء ضد سائق أوبر