بيان سعودي عاجل بشأن المتحرش بفتاة القصيم داخل السيارة

السبت، 31-07-2021
09:28 م
أعلنت شرطة منطقة القصيم في المملكة
العربية السعودية، اليوم السبت، القبض على
مقيم باكستاني الجنسية ظهر في مقطع فيديو متداول يتحرش
بامرأة داخل سيارة
ها.
وقال بيان صادر عن الأمن العام إن شرطة
القصيم تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو
يتحرش
بامرأة وهي داخل سيارة
ها، بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء، وتتنافى مع القيم الإسلامية
في السعودية والآداب العامة.
وذكر المتحدث باسم شرطة منطقة القصين
في بيان أن المتحرش
مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، وتم إيقافه،
حيث اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وجرى إحالته لفرع النيابة العامة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي
في المملكة العربية السعودية تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظة تحرش
مقيم باكستاني الجنسية
بامرأة تجلس في سيارة
ها.
واقترب المتحرش
من باب قائدة السيارة
،
وأطلق ألفاظا خادشة للحياء، ما استدعى تحركا من أجهزة الأمن السعودية.