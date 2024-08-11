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بيان رسمي مفاجئ من شيرين.. ماذا قالت؟

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الأحد، 11-08-2024 10:38 ص

 

أصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب بيانا صحفياً أكدت خلاله فسخ تعاقدها مع شركة روتانا ، وأنها قامت بسداد الشرط الجزائي للشركة وقيمته 5 ملايين جنيه بموجب شيك مقبول الدفع ، بالاضافة الي 3 ملايين اخرى بعد تسريب أغنية "بحلفلك" عن طريق شركة اخرى ، ولم يعد لدى الشركة الحق في الاعتراض على أي تعاقد تبرمه مع أي جهة انتاجية اخرى، أو الزج باسمها في أي قضايا اخرى ، أو ابلاغ الجهات الانتاجية بأنها مازال تعاقدها مع روتانا سارياً وهو أمر عار تماماً من الصحة  .

 

من جانبه أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المتحدث الرسمي للنجمة شيرين عبد الوهاب ومحاميها الخاص ، أن فسخ التعاقد تم بالفعل منذ أن قامت الفنانة بدفع الشرط الجزائي ، وأن البند الرابع من العقد مع روتانا يوضح هذا الامر ، حيث ينص على "إذا أصبح تنفيذ الالتزامات الواردة بهذا العقد مستحيلاً – لا قدر الله – يتم تعليق تنفيذ هذا العقد لمدة لا تزيد على 6 أشهر ، وإذا لم تسنح الفرصة للتنفيذ بعد هذه المدة يحق لأي طرف من الطرفين إنهاء العقد دون ادنى مسئولية عليه قبل الطرف الاخر " .

 

وأضاف قنطوش أن البند التاسع أيضاً ينص على : "حال إخلال أي من الطرفين بأي من التزاماته التعاقدية ، يسدد الطرف المخل للطرف الاخر مبلغاً وقدره 5 مليون جنيهاً كالتزام بدلي" .

 

وأوضح قنطوش أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعاقدت مع روتانا في شهر يناير عام 2019 بموجب عقد رسمي مدته ثلاث سنوات تبدأ مع توقيع العقد وتنتهي في يناير عام 2022 ، وأن البند الرابع من العقد نص على ذلك بالتحديد ، الامر الذي ينهي أي قضية أو دعوى قضائية من جهة روتانا ضد موكلته ، ومن ثم لا أثر ولا على المحكمة أن تلتفت له .

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