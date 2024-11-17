بيان رسمي حول مستند أرقام ضحايا فض اعتصامي رابعة والنهضة

كشف مصدر أمني حقيقة خطاب منسوب لإحدى جهات ‎وزارة الداخلية متضمنا أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الاعتصامات بميداني رابعة العدوية والنهضة عام 2013.

ونفى المصدر الأمني، في بيان لوزارة الداخلية، جملة وتفصيلا صحة ما تم تداوله، مؤكدا أن خلف هذا البيان أحد الحسابات الخاصة بعنصر من جماعة الإخوان الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر الأمني أن المنشور "مفبرك" وسبق تداوله منذ عدة أعوام وتم نفيه فى حينه.

وأوضح أن "إعادة نشر هذا المنشور المفبرك يدلل على حالة الإفلاس التي تعاني منها جماعة الإخوان "الإرهابية" ويأتي ضمن الأكاذيب التي تروجها للتغطية على جرائمها".