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بوسي نفسي أموت وربنا راضي عني

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بوسي
السبت، 24-06-2023 02:02 ص نسمه عبد الوهاب
كشفت المطربة بوسي، موقفها من اعتزال المهنة والتفرغ لمنزلها وأسرتها، قائلة: "في أوقات بيجي على الواحد من كتر الحرب في الشغل والصعوبات في الحياة عموما والمهنة خصوصا بتبقي عايزة تسيبها مخضرة بس برجع افكر وتشوفي قد ايه تعبت وطلع عيني عقبال ما وصلت للي فيه وشقيت واستحملت حاجات كتير للوصول للنجومية".

وأكدت بوسي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن هناك خطوات فنية كثيرة لم تنفذها حتى الآن وتتمنى مفارقة الحياة في رضا الله فقط، مضيفة "في حاجات كتير لسه معملتهاش في الفن وبطلب من ربنا دائما خذني وأنت راضي عني".




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