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بوسي تتجاهل وفاة والدها: لم تحضر الدفنة ولا العزاء وتعيش حياتها!

فنان لبناني شهير يتخلص من حياته برصاصة في رأسه

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بوسي تتجاهل وفاة والدها: لم تحضر الدفنة ولا العزاء وتعيش حياتها!

بوسي-ووالدها
بوسي
Native
Teads
الإثنين، 08-08-2022 11:27 ص

توفي يوم أمس الأحد 7 أغسطس 2022، والد الفنانة بوسي وذلك بعد صراع طويل مع المرض أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته.

وبخطوة صادمة لم يتوقعها المتابعون، لم تكترث بوسي أبدا لوفاة والدها ولم تتواجد في مراسم الدفن ولا حتى في تقبل التعازي، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين وجهوا لها الكثير من الإنتقادات.
واعتبر النشطاء أنه على الرغم من كافة الخلاف التي بينهم فإن الموت حق والتواجد في جنازة وعزاء والدها يعتبر من الأخلاقيات الواجبة عليها.
الجدير ذكره أن بوسي ذكرت سابقا عن سبب خلافها مع والدها مشيرة إلى أنها في صغرها لم يتواجد بقربها أبدا إنما والدتها فقط من سعت في تربيتها.
 

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