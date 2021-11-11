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بـ«البيجامة».. بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تثير الجدل.. ماذا تفعل بها الطبيب؟

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بسمة
Native
الخميس، 11-11-2021 09:40 ص


أثارت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو رفقة طبيب تجميل وهي داخل عيادة تمتلكها ابنة الفنانة أصالة.
وظهرت داخل عيادة التجميل الخاصة بشام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، أثناء خضوعها لحقن رأسها وشعرها بالبلازما.
وحسب الفيديو فقد ظهرت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، جالسة على أحد المقاعد الطبية داخل العيادة، ويقف أمامها طبيب التجميل، أثناء قيامه بحقن فروة رأسها، في حين تتسائل شام الذهبي، عن تفاصيل ما تخضع له صديقتها المغربية، ليجيبها الطبيب على الفور: “بنعمل بلازما، وبنعمل بوستينج، لتحسين وتقوية الشعر”.
لكن ما أثار جدل النشطاء هو ظهور بسمة بوسيل مرتدية "بيجامة" مع الطبيب، متسائلين كيف لها أن تذهب للعيادة بمثل هذه الملابس.
شاهد الفيديو بالضغن هنا:
 

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