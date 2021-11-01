وفاء مكي تخرج عن شعورها على الهواء بعد سؤال بشأن سجنها 10 سنوات(فيديو)
وفاء مكي
Native
الإثنين، 01-11-202101:57 م
انفعلت الفنانةوفاء مكي خلال الحديث عن تجربة دخولها السجن، قائلة: "مش
عايزة أتكلم في موضوع السجن، حاجة فاتت وانتهت من حاجة وعشرين سنة، حنفضل نعيد
ونزيد".
وأضافت وفاء مكي، على قناة النهار: تجربتي تفيد غيري أو متفيدش غيري كل
واحد أدرى بنفسه، أنا هعلم الناس؟".
تابعت: "في واحدة بتطلع على السوشيال ميديا، وتقول حنتكلم عن وفاء مكي
عايشة ولا ميتة عشان تعمل تريند. أنا دلوقت اختلفت عن الأول، مبردش وبشتري دماغي".
وأكملت: "ابني بيدخل على يوتيوب وبيعرف، أنا مش قضية مخلة بالشرف،
وبقول له متثقش في الكلام ده"، مضيفة: "لو كنت مشيت على منهجي دلوقتي
زمان كانت حاجات كتيرة إتغيرت في حياتي".
وأكملت: "ربما ربنا عمل كدة لحكمة يعلمها، أنقذني من حاجة تانية.
والإنسان مسير مش مخير ولا يخطو إلا بإذن الله".
وردا على اتهامات تعذيب الخادمات، قالت: "حد شافني وأنا بعذبها؟"،
واستشهدت بآية قرآنية: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".