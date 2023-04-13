المادة 24 أنقذته.. مفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

الخميس، 13-04-2023
01:11 م
كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية مصير محمود عبدالمنعم
كهربا
نجم النادي الأهلي في أزمة غرامة نادي الزمالك
الصادر بحقها قرار من الاتحاد
الدولي لكرة القدم الفيفا.
قال عامر العمايرة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي
فيسبوك:
دى الخلاصة فى موضوع كهربا
مفيش إيقاف و اللاعب مستمر.
وأضاف : كهربا
مستمر لنهاية الموسم وفقا للفقرة 5 المادة
24 من لوائح أوضاع وانتقال اللاعبين الدولية
والتى تنص على :
أ) يتم إيقاف المهلة الزمنية مؤقتًا من خلال طلب صالح لأسباب
القرار. بعد الإخطار بأسباب القرار ، تستأنف المهلة
ب) يتم إيقاف المهلة الزمنية أيضًا من خلال استئناف إلى محكمة
التحكيم الرياضية.
وكشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة عن غرامة محمود كهربا
،
لاعب النادي الأهلي، إلى نادي الزمالك
، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي
“فيسبوك”.
وقال شوبير، عبر برنامجه الرياضي على فضائية “أون تايم سبورت”:
“النادي الأهلي تسلم منذ ساعات حيثيات قرارات الفيفا في قضية محمود كهربا
، واللاعب
له الحق في المشاركة داخل المباريات القادمة ولن يتم إيقافه”.
وأضاف: “اللجان القانونية داخل النادي الأهلي تدرس جميع الحيثيات
التي تم وصولها من الفيفا، وتساعد اللاعب مع إدارة النادي لتوفير مبلغ الغرامة، وحاليا
تم توافر 75-80% من المبلغ”.
على جانب آخر، أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن نادي الزمالك
خاطب الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وطالب بمضاعفة عقوبة محمود كهربا
، ويقوم مسئولو
النادي الأبيض حاليا بتجهيز ملف كامل بسبب عدم الحصول على الغرامة المالية.
وقال “الحديدي”، في تصريحات عبر “بوكس تو بوكس”: "كهربا
يقدم مستوى مميزا منذ يوم 17 يناير، وشارك في 13 مباراة مع النادي الأهلي، سجل 9 أهداف
وصنع هدفين، بما يعني أنه ساهم في 11 هدفا، وهو من أفضل أرقام المهاجمين في النادي
الأهلي".
وأكد أن كهربا
يمر بمرحلة جيدة مع النادي الأهلي، ومن أكثر
اللاعبين إيجابية في صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية فى مختلف البطولات التى
شارك بها فى الآونة الأخيرة.