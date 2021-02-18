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بعضها يتطلب علاجًا مدى الحياة.. صدمة للمتعافين من كورونا

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كورونا
 
الخميس، 18-02-2021 10:14 ص المصريون

كشفت الفحوصات الطبية كيف يتسبب Covid-19 في ظهور أعراض "طويلة الأمد وغريبة '' مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب العضلات المناعي الذاتي ، المعروف باسم Covid toes، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
قال مؤلف الدراسة الدكتور سواتي ديشموخ: "لقد أدركنا أن فيروس كورونا يمكن أن يحفز الجسم على مهاجمة نفسه بطرق مختلفة ، مما قد يؤدي إلى مشاكل روماتيزمية تتطلب عناية وعلاج مدى الحياة".
تم تحليل البيانات من المرضى الذين قدموا أنفسهم إلى مستشفى "نورث وسترن ميموريال بين مايو 2020 وديسمبر 2020 من قبل الباحثين.
بعض المرضى ، الذين عانوا من أعراض طويلة الأمد ، وتطلبوا علاجًا طبيًا ، حصلوا على التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية أو الموجات فوق الصوتية.
بالنظر إلى هذه الصور ، تمكن الباحثون من تحديد أصل وطبيعة أعراضهم.
قال الدكتور ديشموخ: `` يتعافى العديد من المرضى الذين يعانون من اضطرابات العضلات والعظام المرتبطة بـ Covid ، ولكن بالنسبة لبعض الأفراد ، تصبح أعراضهم خطيرة ، وتثير قلق المريض بشدة أو تؤثر على نوعية حياتهم ، مما يدفعهم إلى طلب الرعاية الطبية المشددة.
 

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