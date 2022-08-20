بعد وقف حبسه.. مرتضى منصور يتوعد رئيس الأهلي.. وابنة الخطيب: المشهد كارثي

السبت، 20-08-2022
08:46 ص
وجه مرتضى منصور
رئيس نادى الزمالك رسالة جديدة لمحمود الخطيب
رئيس النادى الأهلى .
قال مرتضى منصور
موجها رسالته النارية لمحمود الخطيب
: مش
عاوز منك تنازل عن الحكم ولا هتصالح معاك وأنت بقيت قضيتى لطول العمر .
وأعلن المستشار مرتضى منصور
رئيس نادى الزمالك ايقاف حكم
حبسه شهرا فى قضية سب محمود الخطيب
بعد تقدمه بعريضة دعوى لمحكمة النقض .
وقال مرتضى منصور
أن هناك تنازع فى اختصاصات المحكمة التى
منحته براءة واكتفت بغرامة عشرة آلاف عادت المحكمة الإقتصادية لتقرر حبسه شهرا فى نفس
الموضوع .
وشدد مرتضى منصور
على احترامه للقضاء وعدم التعليق على أحكامه
وأنه يسلك جميع الطرق القانونية للحصول على حقه .
من جانبها وجهت نور الخطيب ابنة محمود الخطيب
رئيس مجلس إدارة
النادي الأهلي رسالة عقب إعلان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بإيقاف الحكم الصادر
ضده بالحبس شهر في قضيه سب الخطيب .
وكتبت نور الخطيب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
“ فيس بوك ”: حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيعاون الظلم و يحجب الحق …حسبي الله
ونعم الوكيل في كل واحد بيحرض علي قلة الأدب وانعدام الشرف وبيشوفهم بطوله ….حسبي الله
ونعم الوكيل في كل واحد ضميره ميت ….المشهد كارثي …استقيموا يرحمكم الله ".