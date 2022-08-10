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حكم نهائي واجب النفاذ بحبس مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب

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مرتضى منصور
Native
Teads
الأربعاء، 10-08-2022 05:26 م

أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، حكمها النهائي على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في القضية المرفوعة من قبل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وقضت المحكمة بحبس مرتضى منصور شهر مع الشغل والنفاذ بتهمة السب والقذف في القضية المرفوعة من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وحسب- سكاي نيوز عربية- فإن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قضت بتعديل حكم حبس رئيس نادي الزمالك من الحبس سنه إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 ل سنه2022ً جنح اقتصاديه في القضية المرفوعة رئيس النادي الأهلي.
ويتهم الخطيب المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف رئيس نادي الزمالك أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحبسه شهر وهذا الحكم واجب النفاذ.
 

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