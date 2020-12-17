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بعد مطالبته بتطليقها.. خالد الجندي لـ أحمد كريمة: «ملكش دعوة بمراتي»

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بعد مطالبته بتطليقها.. خالد الجندي لـ أحمد كريمة: «ملكش دعوة بمراتي»

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الجندي وكريمة
 
الخميس، 17-12-2020 06:44 م محمد فضل
طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بعد التعرض لأهل بيته أو الحديث عن زوجةه.
وأوضح الجندي خلال لقائه على فضائية "دي ام سي"، في إطار تعليقه على رفض "كريمة" لعدم وقوع الطلاق الشفهي: "الشيخ كريمة مش موافق لكن دائمًا يذكر أهل بيتى وأهل بيت العلماء الآخرين فى كل مناسبة.. يعنى لما اتكلمت عن وثيقة التأمين للزوجة قال طيب يظهر لنا وثيقة تأمين لمراته.. طيب أنت مالك ومال مراتى يا كريمة.. لو كلام ولاد بلد يبقى عيب لا يقال متجبش سيرة مراتى فى الموضوع.. أنت راجل عالم والمفروض تكون قدوة ومربي".
وأضاف أن ما يقوله الدكتور أحمد كريمة، لا يليق أن يصدر من عالم ويتنافى مع الأدب والرجولة التى تعلمناها فى حياتنا الاجتماعية، وتابع: "اللى أنت بقوله ده يا كريمة عيب"، مناشدًا علماء الأزهر أن يعلموا "كريمة"، ماذا يقال وماذا لا يقال.
وأشار "الجندى"، إلى أن الشيخ أحمد كريمة طالبنى والدكتور سعد الدين الهلالى والشيخ مظهر شاهين بتطليق أزواجنا شفويا، مضيفا: "يا أخى الفاضل ملكش دعوة بمرتتنا أنت راجل عالم وصالح وتقى والتزم بآداب الحوار وخلى الحوار بينا وبين بعض".
 

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