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اعترافات صادمة.. زوجتي باعت عذريتها لثري عربي!

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أرشيفية
 
الخميس، 17-12-2020 03:01 م المصريون

أدلى زوج أربعيني باعترافات صادمة، بعد إلقاء القبض عليه رفقة زوجةه بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، داخل شقتهما في منطقة العجوزة بالجيزة.
الزوج قرر عرض زوحته على راغبي المتعة الحرام على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت تسعيرة الليلة حسب الزبون، فكانت تتراوح بين 700 إلي 200 جنيه، وعندما زاع صيت المتهم وزوجةه الثلاثينية نجحت المباحث في القبض عليهما، وبمواجهة الزوج اعترف بزواجه من المتهمة منذ 9 أشهر، وأنه تعرف عليها في ملهى ليلي بالعجوزة، وأنه كان يعرف بنشاطها مع راغبي المتعة فعرض عليها الزواج والعمل سويًا فوافقت، حسب الوطن.
واعترف المتهم بتفاصيل جريمته أمام المباحث بعد القبض عليه بصحبة زوجةه: «عرفت أن مراتي باعت عذريةها لثري عربي بـ 10 آلاف جنيه في الليلة أثناء بداية عملها راقصة في ملهى ليلي بالعجوزة، وأنها بعد هذه الواقعة كانت تمارس المتعة الحرام مع زبائنها في الملهى حتى تزوجها وعرض عليها توسيع نشاطها من خلال زبائن فيسبوك لتتفرغ لهذا الطريق وتترك العمل كراقصة»، وبينت التحريات والتحقيقات بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ومباحث الإدارة العامة للآداب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن المتهم وزوجةه يماسا نشاطهما الإجرامي منذ عدة أشهر.
وتوصلت التحريات إلى أنّ أحد الأشخاص يتواصل مع راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب، من خلال إحدى الصفحات على «فيس بوك»، للترويج لزوجةه من خلال عرض صورها على عملائه، مستغلا ولايته عليها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكنت قوة من المباحث وقطاع الجريمة المنظمة من مداهمة شقة المتهمين، وألقت القبض على الزوجين، وضبطتهما أثناء وجودهما بمنطقة العجوزة.
وبمواجهة الزوج أقرّ بنشاطه واعترف بتفاصيل الواقعة، كما أقرت الزوجة بأنّ زوجها يستغل ولايته عليها ويقدمها لعملائه نظير مبالغ مالية، مقابل حصولهما على مبالغ مالية يقتسماها فيما بينهما، وأيدت الزوجة رواية الزوج خلال اعترافها أمام المباحث أن زوجها هو الذي أقنعها بفكرة فيسبوك وعرض نفسها على رواده.
تحرر محضر بالواقعة وأحيل الزوجان إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة تسهيل وممارسة الدعارة، وجدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يومًا بذات الاتهام.
 

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