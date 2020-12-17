اعترافات صادمة.. زوجتي باعت عذريتها لثري عربي!

الخميس، 17-12-2020
03:01 م
المصريون
أدلى زوج
أربعيني باعترافات صادمة، بعد إلقاء القبض عليه رفقة زوج
ةه بتهمة
ممارسة الأعمال المنافية للآداب، داخل شقتهما في منطقة العجوزة بالجيزة.
الزوج
قرر عرض زوحته على راغبي المتعة الحرام على وسائل التواصل الاجتماعي،
وكانت تسعيرة الليلة حسب الزبون، فكانت تتراوح بين 700 إلي 200 جنيه، وعندما زاع
صيت المتهم وزوج
ةه الثلاثينية نجحت المباحث في القبض عليهما، وبمواجهة الزوج
اعترف
بزواجه من المتهمة منذ 9 أشهر، وأنه تعرف عليها في ملهى ليلي بالعجوزة، وأنه كان
يعرف بنشاطها مع راغبي المتعة فعرض عليها الزواج والعمل سويًا فوافقت، حسب الوطن.
واعترف المتهم بتفاصيل جريمته أمام المباحث بعد القبض عليه بصحبة زوج
ةه:
«عرفت أن مراتي باعت عذرية
ها لثري عربي
بـ 10 آلاف جنيه في الليلة أثناء بداية
عملها راقصة في ملهى ليلي بالعجوزة، وأنها بعد هذه الواقعة كانت تمارس المتعة
الحرام مع زبائنها في الملهى حتى تزوج
ها وعرض عليها توسيع نشاطها من خلال زبائن
فيسبوك لتتفرغ لهذا الطريق وتترك العمل كراقصة»، وبينت التحريات والتحقيقات بمعرفة
ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ومباحث الإدارة العامة للآداب، ومكافحة الهجرة
غير الشرعية والاتجار بالبشر أن المتهم وزوج
ةه يماسا نشاطهما الإجرامي منذ عدة
أشهر.
وتوصلت التحريات إلى أنّ أحد الأشخاص يتواصل مع راغبي ممارسة الأعمال
المنافية للآداب، من خلال إحدى الصفحات على «فيس بوك»، للترويج لزوج
ةه من خلال عرض
صورها على عملائه، مستغلا ولايته عليها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير
مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكنت قوة من المباحث وقطاع الجريمة
المنظمة من مداهمة شقة المتهمين، وألقت القبض على الزوج
ين، وضبطتهما أثناء وجودهما
بمنطقة العجوزة.
وبمواجهة الزوج
أقرّ بنشاطه واعترف بتفاصيل الواقعة، كما أقرت الزوج
ة بأنّ
زوج
ها يستغل ولايته عليها ويقدمها لعملائه نظير مبالغ مالية، مقابل حصولهما على
مبالغ مالية يقتسماها فيما بينهما، وأيدت الزوج
ة رواية الزوج
خلال اعترافها أمام
المباحث أن زوج
ها هو الذي أقنعها بفكرة فيسبوك وعرض نفسها على رواده.
تحرر محضر بالواقعة وأحيل الزوج
ان إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على
ذمة التحقيقات بتهمة تسهيل وممارسة الدعارة، وجدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يومًا
بذات الاتهام.