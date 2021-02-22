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أغرب من الخيال.. يتزوج جدة أبنائه بعد علاقة غرامية سرية (صور)

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الابنة
 
الإثنين، 22-02-2021 09:31 ص المصريون

دخل الشاب ابن الـ 28 عامًا، في علاقة غرامية مع أم "صديقته" حفيدة طفليه ذات الـ 44 عامًا ، خلال فترة مكوثه معهما في المنزل بسبب الحجر المنزلي لكورونا، الأمر الذي جعل الجدة تخطف "صديق" ابنتها التي أجبت منه طفلين، وتغادر به إلى مكان مجهول ليتزوجا.
الواقعة المثيرة حدثت في "جلوسيسترشاير" بانجلترا، وفقا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، وكشفت صور عن تواجد الأم “جورجينا ألدريدج” مع صديق ابنتها السابق “ريان شيلتون” في منزل بعد أن بدأت علاقة غرامية بينهما.
واستغل “ريان” فترة الحجر الصحي والعزل بسبب كورونا لكي يتواجد فترة طويلة في منزل صديقته السابقة وهناك أعجب بوالدتها.
وأمام هذا الإعجاب قرر “ريان” البالغ من العمر ٢٩ عاما التخلي عن صديقته والهروب بوالدتها إلى مكان بعيد لكي يتزوجها وهو ما حدث.
وقال ريان إنه أحب “جدة” أولاده وقرر الزواج منها وهو لا يهتم كثيرا بما يفكر فيه الناس من حوله.






 

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