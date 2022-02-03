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«أنا مثيرة وجسمي جامد».. فنانة شهيرة بتصريحات صادمة عن جسدها

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غادة ابراهيم
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الخميس، 03-02-2022 01:37 م

فاجأت الفنانة غادة إبراهيم، الجمهور بتصريحات أثارت الجدل حول جسدها وحبها له بهذا الشكل، بالإضافة إلى إعجاب جمهورها به.
وقالت: "الجمهور بيحب تضاريسي ووزني، ولما بخس الجمهور بيزعل، ومحبوني بينصحوني إني أعود كما كنت".
وأضافت الفنانة غادة إبراهيم في لقائها مع الإعلامية ياسمين الخطيب عبر قناة "النهار" قائلة: "أنا ليه مكونش غادة إبراهيم، أنا ست مثيرة وبقدر أعمل كوميدي واستعراض وغناء، ومش شبه حد، أنا بحب نفسي بحب تضاريسي وملامحي، عايزة أفضل زي ما أنا كده، لما بدخل أي مول وأكون خاسة الجمهور بيقولي إنتي خسيتي ليه إحنا عايزينك بطبوطة".
واستطردت: "أنا بطبوطة ومش عايزة أكون شبه حد وفي السينما مش زي أي أحد ومش شبه أي فنانة ولا في الشكل ولا الجسم، وعايزة أكون نفسي بشكلي ودلوقتي كل الممثلات شكل بعض".
وخلال حديثها عن الراقصة فيفي عبده قالت غادة إبراهيم: "فيفي عبده ساكنة جنبي في المعادي، وكانت تدعمني في أزمتي، وعند دخولي السجن كانت تسأل عليا دائما وفور خروجي سمعت رسائلها الصوتية لي وكانت بتبكي".
وأضافت: "فيفي عبده راقصة ولكنها أفضل مني وأفضل من ناس كتير عند ربنا، ولم تتركني أنا وعائلتي وكل عام بتزور الكعبة وتعمل عمرة وتشتري كفن، وتحرص على تغسيل وتكفين أي صديقة توفت بنفسها، ودا ثواب كبير جدا عند ربنا".
كما ادلت بتصريحات اخرى عن خيانة الأزواج زوجاتهم مع الشغالة، وعن الفنان الكبير الذي طلبها للزواج:


 

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