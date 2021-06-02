رانيا يوسف تثير الجدل بصورة: «مع أجمد رئيس نادي في العالم»

الأربعاء، 02-06-2021
03:53 م
أثارت الفنانة رانيا يوسف
، الجدل
بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد
نشر صوراً عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تجمعها برئيس نادي
برشلونة
، خوان لابورتا، خلال تمضيتها عطلتها الصيفية في إسبانيا.
وعلّقت رانيا على الصور، قائلة: "صباح الخير من برشلونة
أنا مع أجمد
رئيس نادي في العالم خوان لابورتا". وأثارت الصورة فضول المتابعين الذين
تساءلوا عن سبب اللقاء، فيما توالت التعليقات الساخرة على الصورة.
يُذكر أن رانيا شاركت خلال رمضان الماضي، في بطولة مسلسل "ملوك
الجدعنة"، الى جانب مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز
وعمرو عبد الجليل، من تأليف أمين جمال وعبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.