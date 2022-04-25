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بعد حبسهما.. ماذا فعلت ممرضتين في والدة منة شلبي؟

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الإثنين، 25-04-2022 11:02 ص

قضت محكمة جنح الغردقة بالبحر الأحمر في مصر بحبس ممرضتين بسبب والدة الفنانة منة شلبي.
وقرر المستشار محمد خلاف، رئيس المحكمة، حبس الممرضتين شهراً بتهمة الإهمال الطبي في البلاغ المقدم لنيابة الغردقة الجزئية من منة شلبي.
وكانت النيابة أحالت ممرضتين للمحاكمة الجنائية بعد إخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معهما في البلاغ المقدم ضدهما لقسم ثانٍ الغردقة من الفنانة منة شلبي بالإهمال الطبي لوالدتها أثناء قيامهما برعايتها في منطقة الجونة.
واستمعت النيابة لأقوال الممرضتين في البلاغ المقدم لمأمور قسم ثانٍ الغردقة، من الفنانة منة شلبي، التي تتهمهما فيه بالإهمال الطبي خلال رعايتهما لوالدتها أثناء وجودها بمنطقة الجونة السياحية بالغردقة.
كانت منة شلبي حررت بلاغاً بقسم ثانٍ الغردقة بالبحر الأحمر، تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبي خلال تمريض والدتها أثناء تلقيها العلاج والرعاية الطبية خلال فترة إقامتها بأحد المنتجعات بالغردقة.
وكشفت تفاصيل البلاغ أن منة اتهمت الممرضتين بأنهما أهملتا في علاج جرح بوالدتها تعاني منه، حيث قامتا باستخدام مياه ساخنة على الجروح الغائرة بدلاً من المياه الدافئة ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية والتسبب في حدوث تقيحات لها.
وتبيَّن من أقوال الفنانة أن الممرضتين تابعتان لإحدى الشركات الطبية بالقاهرة، واستعانت بهما لمتابعة وعلاج والدتها المريضة، بمحل إقامتها في الغردقة، وتم نقل والدة الفنانة منة شلبي إلى مستشفى خاص لاستكمال علاجها.
 

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