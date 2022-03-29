الأربعاء 30 مارس 2022
توقيت مصر 00:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو هز المملكة.. سعودية توثق فيديو لتحرش والدها جنسيًا بها والشرطة تتحرك

تهز دولة عربية.. قتله في صلاة الفجر داخل المسجد

شاهد.. ألقى بنفسه أمام القطار وضابط ينقذه في اللحظات الأخيرة

كاتب سعودي لمصر: «خذوا 200 مليار دولار.. لن يحملوا الأهرام على أكتافهم»

الحكم على أستاذة جامعية كويتية «عرضت البلاد لخطر قطع العلاقة مع مصر»

قطر تعلن ضخ 5 مليارات دولار في مصر

بنسبة 60%.. محمد صلاح يغادر ليفربول إلى هذا النادي الكبير

لعدم توافر شروط الطلاق الكنسي.. عاشرت زوجها بعنف حتى مات ثم قطعت جثته

مفاجأة.. ماذا قال خبير أبراج عن توقعاته لنتيجة مباراة مصر والسنغال؟

موسيماني يوافق على رحيل لاعب الأهلي بسبب علي معلول

ADS
 

حبس عمر كمال وحمو بيكا لمدة سنة بسبب فيديو لورديانا

16039144349329067
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 29-03-2022 09:35 ص
أصدرت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، حكما بالحبس لمدة عام على مطربي المهرجانات "حمو بيكا" و"عمر كمال" بالإضافة إلى غرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك على خلفية تهم تتعلق باستغلالهما مقطع فيديو للرقص والغناء للراقصة البرازيلية الشهيرة "لورديانا"، بغرض التربح.
كما قررت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد، براءة الراقصة "لورديانا" في نفس القضية.
وواجه المتهمون، 3 تهم هي الإخلال بآداب المجتمع، وسوء استخدام وسائل الاتصال، وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ونشر مقطع الفيديو للرقص والغناء، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بقصد التربح، والذي جاء بعنوان "أنتي معلمة".
وبدأت أحداث القضية، عندما تلقت نيابة الشئون المالية والتجارية في الإسكندرية، بلاغًا يتهم الـ3 بنشر مقطع فيديو مصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، واستغلالهم شبكة الإنترنت دون وازع أخلاقي، مما أدى إلى إخلالهم بالآداب العامة للمجتمع؛ بهدف الحصول على ربح مادي، نتاج تزايد المشاهدات.
وأُرفق بالمحضر صور وحسابات المتهمين، التي تم بث الفيديوهات عليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، فتم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، والتي أصدرت الحكم سالف الذكر.
 

إقرأ ايضا

متحرش-السعودية-780x470

فيديو هز المملكة.. سعودية توثق فيديو لتحرش والدها جنسيًا بها والشرطة تتحرك

image

تهز دولة عربية.. قتله في صلاة الفجر داخل المسجد

تنزيل (1)

شاهد.. ألقى بنفسه أمام القطار وضابط ينقذه في اللحظات الأخيرة