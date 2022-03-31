السبت 02 أبريل 2022
توقيت مصر 13:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. ليفرول «صلاح» و واتفورد

كلوب يكشف عن موقف مؤثر من «ماني» تجاه « صلاح» بعد التأهل لكأس العالم

رئيس اتحاد الكرة: الفيفا تحرك ضد السنغال ونثق في إعادة المباراة

بعدما تناول «الحبة».. وفاة عريس في ليلة الدخلة

خدشت شرفه.. محاكمة فتاة إماراتية أرسلت صورة صادمة لشاب

مرتضى منصور يهاجم الخطيب.. وكهربا يرد بصورة «مستفزة»

تهز دولة عربية.. يشنق نفسه أمام منزل حبيبته في يوم زفافها على شاب آخر

مشروب رمضاني شهير خطر جدًا على مرضى الضغط والكلى

لماذا يجب تناول التمر قبل شرب الماء على الإفطار؟

شاهد ماذا فعل ليفربول لمواساة صلاح وتخفيف حزنه

ADS
 

فرح يتحول إلى معركة دامية والعروسان يقضيان أول ليلة في الحبس

2953626-900854399
ا
Native
Teads
الخميس، 31-03-2022 12:24 م
أمضى عروسان الليلة الأولى لهما مكبلين بالأصفاد داخل زنزانتين منفصلتين في السجن بعد أن تهجمت العروس على والدتها، فيما تولى عريسها وأخوه ضرب أحد المدعوين.
وتحول حفل الزفاف، وفقاً لما جاء في موقع «ميرور» إلى هرج ومرج قبل أن تبدأ الاشتباكات أبطالها العريسان. وألقت الشرطة القبض على العروس والعريس والاشبين بعد أن تهجمت كلير على أمها في حفل الاستقبال في غرب لوثيان بأسكتلندا. واندلعت الفوضى بعد أن ضربت العروس البالغة من العمر 26 عاماً والدتها شيري آن ليندساي وأحدثت بلبلة قبل أن ينضم عريسها إيامون، 33 عاماً، وأخوه كيران، ويعتديان بالضرب على المدعو ديفيد بويد ويتسببان له بإصابات بالغة، كما ذكرت المحكمة. وبدت كلير بعد إطلاق سراحها من الحجز وهي ترتدي بدلة ما بعد الزفاف، في حين خرج العريس والاشبين وهما في ملابس السجن ينتعلان أحذية الزفاف المتسخة.
وحث الفيلم المصور أثناء الزفاف، الذي يظهر بداية وقوع الإشكال الفريق القانوني الموكل عن الثلاثي للتفاوض بشأن الإقرار بالذنب بغية تخفيف عدد التهم الموجهة أمام محكمة «ليفينغستون شيريف».
وأقرت كلير بالاعتداء على والدتها والتسبب بإصابات خطيرة لها. كما اعترف الشقيقان بضرب أحد المدعوين.
 

إقرأ ايضا

224556

كلوب يكشف عن موقف مؤثر من «ماني» تجاه « صلاح» بعد التأهل لكأس العالم

images

بعدما تناول «الحبة».. وفاة عريس في ليلة الدخلة

download

خدشت شرفه.. محاكمة فتاة إماراتية أرسلت صورة صادمة لشاب

أخبار متعلقة

Capture

صدمة.. لماذا انتحرا عروسا «الطالبية» في ليلة الدخلة؟

16039144349329067

حبس عمر كمال وحمو بيكا لمدة سنة بسبب فيديو لورديانا

ن

شاهد.. نقل دونا الحسين وعريسها إلى المستشفى بعد ساعات من «ليلة الدخلة»

1593104369blobid0

السبب صادم.. عريس يتخلص من حياته بعد 30 دقيقة من اختلائه بعروسته ليلة الدخلة